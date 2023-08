Sandrina Pratas vive um momento particularmente feliz da sua vida, após ter sido mãe da pequena Ariel, fruto da sua relação com Lucas Santos, a 10 de julho.

A jovem, ex-concorrente do 'Big Brother', usou as redes sociais este domingo, dia 14 de agosto, para publicar uma fotografia em família, na qual aparece sorridente ao lado do companheiro e com a menina ao colo, que usa uma fita branca com um grande laço na cabeça.

"Amores da minha vida", escreveu Sandrina na legenda da fotografia, que recebeu muitos comentários, a grande maioria a elogiar a família.

Leia Também: "Estás a pensar em ter outro filho?". Sandrina Pratas responde à pergunta