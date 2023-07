Sandrina Pratas revelou aos fãs do Instagram um vídeo através do qual mostra as "marcas de amor" que a gravidez lhe trouxe.

"A minha Ariel está a deixar as suas marcas. É verdade, a minha barriga está a partir. Mas são marcas de amor", declarou na legenda das imagens.

Sandrina Pratas, recorde-se, está na reta final da primeira gravidez. A antiga participante do 'Big Brother' aguarda a chegada de uma menina, Ariel.

Veja o vídeo na galeria.

