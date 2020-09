Se as redes sociais deram impulso ao surgimento de novos negócios, sobretudo no que diz respeito à questão dos influencers, também se tornou palco de outros esquemas. Sandrina, ex-concorrente do 'Big Brother', foi vítima de um desses esquemas.

Tal foi revelado pela própria através da nova conta de Instagram, que se viu obrigada a criar após ter sido vítima de tentativa de extorsão.

Conforme se pode ver pelas imagens das mensagens trocadas (presentes na galeria) foi pedido a Sandrina que desse 400 euros em troca da recuperação da conta.

Não querendo ceder à chantagem, esta optou por criar uma nova página na plataforma.

