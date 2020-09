Aos 93 anos e sendo uma das grandes figuras de prestígio da representação em Portugal, Ruy de Carvalho gosta de manter o contacto com os fãs através das redes sociais. Ora, foi precisamente na sua conta de Facebook que o ator informou que irá ser submetido a uma cirurgia à coluna.

"Há uns meses atrás, antes da pandemia, aceitei, com muita honra, voltar a fazer parte do elenco da peça 'A Ratoeira' de Agatha Christie... quase 60 anos passados. Mas não será ainda que vou fazer a estreia, marcada para dia 10, quinta-feira, pois vou ter que ser operado à coluna, por causa de uma maldita hérnia, que me deixou quase sem andar", informa.

Tendo isto em conta, Ruy revela que Virgílio Castelo aceitou ocupar o seu lugar para o qual se preparou em apenas 10 dias.

Assim sendo, convida todos os seus seguidores a estarem presentes na grande estreia.

Leia Também: Ruy de Carvalho lamenta a morte de mais um ator, João Azevedo