"Morreu mais um ator... João Azevedo": Foi desta forma que Ruy de Carvalho começou por lamentar nas redes sociais a partida de mais um artista.

"Foi, sobretudo, um ator de A Barraca, a companhia em que mais trabalhou, com os amigos Hélder Costa e Maria do Céu Guerra. No Teatro Experimental do Porto foi o protagonista de OS POLÍCIAS, de Mrozek, na encenação de Hélder Costa, em 1995. Por motivos de doença foi obrigado a deixar a representação, nos últimos anos", fez saber.

