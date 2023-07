Sandra Silva usou as redes sociais para partilhar a sua preocupação sobre o início do próximo ano letivo e o facto de o filho, Vasco, de um ano e meio, passar a ir à escola todos os dias.

"Quase a fazer um ano e meio e quase a ir para a escola todas as manhãs. E o meu coração já está apertado! Mães deste Instagram, ajudem-me ahah Uma pessoa passa 24/24 com eles e assume que tem que respirar, toma essa decisão e pondera (juro que me passou pela cabeça) cancelar a inscrição da escola", começou por escrever a influenciadora.

"A vida é um equilíbrio mas parece que qualquer minuto com ele é para aproveitar porque não volta.. Por um lado a culpa de estar com ele e não lhe dar toda a atenção que merece, por outro pensar que já não vou estar sempre com ele por isso não o vou aproveitar bem… olhem já não digo nada de jeito, só quero que me digam o que sentem por aí, porque isto não é fácil", concluiu, obtendo algumas respostas que vão ao encontro da sua preocupação.

"Volto ao trabalho daqui a dois meses e não sei o que é que vou fazer sem ele ao pé de mim", escreveu uma seguidora, mostrando sentir a mesma preocupação.