Com a descida das temperaturas aumenta a dificuldade de escolher visuais elegantes e que ao mesmo tempo aqueçam e sejam confortáveis.

Sandra Silva usou a sua conta no Instagram para mostrar o seu visual desta segunda-feira, dia 18 de dezembro.

A influenciadora optou por uma camisola de lã branca, de gola alta, calças e ganga, botas castanhas e um casaco comprido camel.

"Chegou 2a feira com direito a lookinho do dia. Por aqui marcavam 4 graus. Estamos juntas na tentativa de ter estilo e não ter frio?", escreveu, na legenda do vídeo.

Leia Também: Sandra Silva é uma madrinha 'babada' e estas fotos provam-no