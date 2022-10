Sandra Silva viveu no domingo um dia particularmente intenso. A atriz e digital influencer mudou-se para Mafra com a família, o namorado e o filho bebé do casal.

No mesmo dia em que mudou definitivamente de casa, Sandra partilhou com os seguidores do YouTube, "em primeira mão", uma house tour na qual abre as portas do novo ninho.

"Não é apenas uma casa, é uma conquista para nós enquanto família e é uma mudança para o campo", realçou ao mostrar as imagens.

