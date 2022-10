Sandra Silva completou 26 anos de vida no último domingo, 9 de outubro, e assinalou a data com uma comemoração especial.

Sem grande vontade para uma festa grande, a atriz reuniu amigos e familiares próximos num pequeno brunch.

Entre os convidados destaca-se a presença crucial do namorado de Sandra, João, e do filho do casal, o bebé Vasco.

Veja na galeria as imagens da festa organizada pela atriz.

