O pequeno Vasco, filho de Sandra Silva e João Borges, completou um ano no domingo, dia 5 de fevereiro. Uma data especial que levou a mamã 'babada' a destacar imagens únicas na sua página de Instagram.

"Um ano de ti. Um ano de nós. Um ano de aventura e descoberta. Já me ensinaste tanto. Obrigada Vasco. Por nos teres escolhido. Por nos dares oportunidade de te acompanhar. Foi um privilégio ser a tua casa no meu corpo e é um prazer ser o teu colo, o teu porto seguro, o teu alimento", começou por escrever na legenda do carinhoso vídeo que pode ver na publicação abaixo.

"Foste muito desejado, mas eu nem sonhava que a tua chegada ia ser tão melhor do que aquilo que desejei! A vida é tão mais feliz contigo. É um desafio diário, mas compensa tanto. É um amor que não se define. Amo-te muito filho.(Como assim já tenho um filho com um ano?)", completou.

