Sandra Silva decidiu responder às perguntas dos seguidores através das stories da sua página de Instagram, onde revelou que "já lidou" com problemas de ansiedade e "faz terapia".

No entanto, entre as questões o tema principal foi o filho, Vasco, que vai completar um ano em fevereiro. E a atriz abriu o coração ao acabar por confessar que estar com o menino em casa começa a não ser a melhor opção.

"Não sentes que faria bem ao Vasco e a ti (à tua sanidade) ele começar a ir para a escola?", questionaram.

"Sinto e sentimos que alguma coisa tem que mudar porque tal como está já não é sustentável. Tenho algum trabalho (e gosto do que faço), também gosto de cuidar de mim. Comecei esse processo na terapia e ainda não acabei. Por isso não tenho respostas para vos dar porque para mim também não tenho", começou por desabafar.

"Sinto que estar com ele a 100% já não está a ser bom para a minha sanidade mental. E colocar numa escola também não me sinto preparada. Talvez alguém cá em casa uns dias por semana para me aliviar. E ir depois para a escola que estamos a pensar (mas nessa escola só pode ser com dois/três anos). Estamos a ver opções", completou.

