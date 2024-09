Gustavo Santos foi, mais uma vez, tema do programa 'Extremamente Desagradável', de Joana Marques.

Desta vez, também Sandra Celas e Sérgio Tavares estiveram na mira da comediante, tudo por causa de um episódio do podcast de Sérgio, onde os três lançaram várias farpas a Joana Marques.

"A graça da Joana é olhar para ela. Porque é uma figura débil. Vê-se que é um ser débil", diz Gustavo Santos no episódio do podcast publicado em julho.

"Quando esta pessoa consegue encher salas, nós conseguimos apalpar a ignorância do país", continua.

Em resposta, no seu programa, Joana diz: "(…) Olhar para o Gustavo Santos e para a Sandra Celas e ver neles um atestado de sanidade mental talvez seja arriscado."

Ricardo Araújo Pereira também não escapou às ofensas de Gustavo Santos no podcast de Sérgio Tavares: "Eu já me ri muito com ele. Mas quando era um purista. Agora é só um socialista fedorento".