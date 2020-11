Sandra Fernandes desistiu do regresso à casa do 'Big Brother', anunciou a TVI em comunicado na tarde desta quarta-feira. A concorrente lutava pelo lugar dentro da casa juntamente com Jéssica Antunes e Carina, através de uma votação que estava a decorrer há mais de uma semana por via telefónica e na app do reality show.

Sandra "comunicou hoje a sua desistência do processo de repescagem do 'Big Brother - A Revolução' por questões familiares".

Os espectadores que ligaram para participar na votação, "serão agora ressarcidos do valor que gastaram". "A verba em causa será creditada de acordo com a relação contratual ou de pré-pagamento que cada espectador tem com a sua operadora", explica ainda o comunicado.

Deste modo, Jéssica A. e Carina asseguram as suas entradas no jogo.

Recorde-se que também Liliana Henriques foi uma das participantes escolhidas para participar na votação, mas ficou fora da corrida após ter testado positivo ao novo coronavírus.

