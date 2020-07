Sandra Bullock faz hoje 56 anos. Nascida a 26 de julho de 1964, em Arlington, na Virgínia, nos EUA, a popular atriz, produtora e filantropa norte-americana de ascendência alemã passou parte da infância entre Nuremberga na Alemanha e Viena e Salzburgo na Áustria. A mãe, a cantora de ópera Helga Mathilde Meyer, conheceu John W. Bullock, o pai da artista, na altura em que o militar americano estava destacado na cidade germânica. Depois de casar, foram viver para os EUA.

Na escola, entra em várias peças de teatro e apaixona-se pela representação. Em 1897, depois de concluir os estudos universitários e com um bacharelato em artes dramáticas na mão, muda-se para Manhattan, em Nova Iorque, onde continua a fazer formação. Para sobreviver, serve às mesas e trabalha num bengaleiro. A sua interpretação na peça "No time flat" surpreende o realizador Alan J. Levi. A partir daí, começa a receber convites e, no fim de 1993, grava "Speed - Perigo a alta velocidade".

O filme de ação coprotagonizado por Keanu Reeves, lançado no ano seguinte, é um êxito de bilheteira. O primeiro de muitos na carreira da atriz. Na altura, foram muitos os que a aconselharam a recusá-lo. "Diziam-me que era apenas um filme passado num autocarro", confidenciaria anos mais tarde. A sua intuição, porém, não era isso que lhe indicava e, como em muitas das opções que tomou, foi sempre essa que seguiu. Em 1997, receberia quase 10 milhões de euros para protagonizar "Speed 2 - Perigo a bordo". Embora contrariada, fê-lo para conseguir financiamento para outro filme mas, após o fracasso da sequela, viria a arrepender-se.

"Eu cometi erros e sei por que é que os cometi mas fui eu que fiz essas escolhas. Não foram os outros que as fizeram por mim", desabafou, noutra entrevista, a artista que, em dezembro de 2000, sobreviveu à queda de um jato privado numa autoestrada. Ela e os dois pilotos sobreviveram sem ferimentos. Oito anos mais tarde, em 2008, um condutor alcoolizado embate a alta velocidade no carro em que seguia com o então marido, Jesse Gregory James. Mais uma vez, sai incólume do aparatoso acidente.

"Se eu morrer amanhã, terei conseguido do mundo tudo o que eu queria? Não. Mas terei conseguido tudo aquilo que me faz feliz", desabafa Sandra Bullock. Em 2015, a norte-americana contracenou com o português Joaquim de Almeida no filme "Profissionais da crise", produzido por George Clooney. "A Sandra é divertidíssima. Ela é exatamente como é nos filmes. Apesar de ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood é de uma grande simplicidade", elogiou o ator português em entrevista.