Não, o relacionamento de Sandra Bullock e Bryan Randall não está a passar por uma crise ao contrário do que se possa pensar. Segundo o site RadarOnline, os dois membros do casal, que namoram desde 2015, optaram por dormir em camas separadas por uma questão de conveniência... para Bullock.

Uma fonte revelou à publicação que a artista faz questão de estar a dormir, no máximo, às 21h todos os dias. "Ter uma noite de sono completa é praticamente uma religião para a Sandra", revelou.

"Dormir separada tem sido uma obrigação para ela em todos os relacionamentos em que esteve, incluindo no seu casamento (com Jesse James)", acrescentou

"É parte do seu procedimento operacional padrão e algo com que o Bryan tem que concordar, gostando ou não. Ela te, horários um pouco estranhos e geralmente está na cama às 21h e acorda antes do amanhecer, esteja a gravar um filme ou não", completou a mesma fonte.