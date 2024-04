Sam Taylor-Johnson insiste que a diferença de idades entre ela e o marido, Aaron Taylor-Johnson, "nunca" é perceptível na sua relação.

A cineasta, de 57 anos, - que se casou com o marido em 2012, três anos depois de se conhecerem no set de 'Nowhere Boy' - é 24 anos mais velha que o ator, de 33, e embora reconheça que isso os torna "um pouco fora do normal" em comparação com a maioria dos outros casais, diz não entender porque é que isso ainda é um 'grande problema'.

Questionada sobre se a diferença de idades cria por vezes algum tipo de atrito entre os dois, Sam disse ao The Guardian: "Não, isso nunca acontece. Quero dizer, está surgir [uma questão sobre isso] agora porque me está a perguntar sobre o tema. E isso só surge na perspectiva externa, de pessoas que não nos conhecem", começou por dizer.

"Somos um pouco fora do normal mas é aquela coisa: Depois de 14 anos apenas pensamos que, certamente, agora isso não importa", acrescentou ainda.

A diretora revelou nunca ter hesitado no que respeita a envolver-se com um homem bem mais jovem. "Se eu tivesse pensado nisso por um segundo, não teria funcionado. Se eu tivesse questionado alguma coisa, nunca teria funcionado. Sou bastante instintiva. Penso sempre: 'Isto parece incrível', e vou direta ao ponto e passo pela experiência, seja ela boa ou má", afirmou ainda.

De recordar que o casal tem duas filhas em comum, Wylda, de 13 anos, e Romy, de 12.

