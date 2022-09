Salvador Sobral recorreu esta sexta-feira, 30 de setembro, à sua conta oficial de Instagram para anunciar que fará em breve uma pausa nos espetáculos ao vivo.

"Desde que saí do hospital, em 2018, que não parei de tocar por todo o lado. Conheci tantas culturas interessantes e cantei em mais de 30 línguas para todo o tipo de públicos. Até mesmo durante a pandemia, tive a sorte de não parar e de poder fazer digressões em sítios menos afectados", começou por realçar, dando conta de que chegou agora a uma fase da sua vida em que a vontade é abrandar.

"Pois bem, agora chega uma altura da minha vida em que me apetece muito sair do palco, parar um pouco e estar com a família, aproveitar uma nova etapa que aí vem", notou, referindo-se ao facto de estar a poucos meses de ver nascer o seu primeiro filho.

"Terei alguns concertos esporádicos até lá, mas é em março que vou voltar definitivamente. Entretanto, estarei também a preparar o novo disco que deve sair daqui a um ano, mais ou menos", referiu, por fim.