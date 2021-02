Salma Hayek chorou durante a gravação das cenas de sexo que protagonizou com o ator espanhol Antonio Banderas naquele que foi o filme que, em 1995, lhes deu a grande visibilidade mediática que (ainda) não tinham até então, "Desperado", um dos êxitos de bilheteira desse ano. "Chorei porque não sabia como fazer aquilo. Pensava na minha família e na opinião deles. Estava muito assustada", confidenciou publicamente, 27 anos depois das gravações, que se iniciaram ainda em 1994, a atriz e produtora mexicana.

"Mas o Antonio agiu como um perfeito cavalheiro e somos amigos até hoje", revelou ainda a artista. Em "Desperado", além do ator espanhol, Salma Hayek contracenou ainda com Joaquim de Almeida. O ator português foi contratado para desempenhar a personagem inicialmente destinada a Raul Julia, ator porto-riquenho que morreu pouco antes do início da rodagem, vítima de cancro. A artista latinoamericana de 54 anos revelou ainda que gosta de mentir no peso mas não sente necessidade de ocultar a idade.