Foi uma das grandes surpresas da segunda edição do programa de televisão "A máscara", atualmente em exibição na SIC, mas, para garantir que não era descoberto antes de tempo, teve de sujeitar-se a um isolamento absoluto e inesperado. "Estava em Itália [onde reside a ex-mulher e os filhos] à espera que as coisas voltassem a funcionar no audiovisual brasileiro e surgiu a hipótese de participar. Achei ótimo", confessa Bruno Cabrerizo, ator brasileiro de 41 anos que residiu em território nacional entre 2015 e 2017.

"Era perfeito. Ia para Lisboa e revia os meus amigos mas foi aí que o meu agente me disse que eu tinha de ficar escondido em casa", lamenta. O artista aterrou na capital portuguesa, vindo de Milão, no fim de agosto e só se foi embora no início de outubro. "Via as mensagens do grupo de futebol que temos e eu, finalmente em Portugal, tinha a possibilidade de ir jogar [com os meus amigos] e não podia. Não podia ir à praia nem fazer uma vida normal", lamenta o ator das telenovelas "A única mulher" e "Ouro verde".

"Só tive contacto com eles na semana em que fui descoberto no programa. Ainda consegui ficar quatro dias em Lisboa. Revi os amigos mas ninguém sabia que eu estava no projeto da SIC, a não ser o Jorge Corrula, que também faz parte do grupo de futebol", revela o ex-namorado da atriz portuguesa Kelly Bailey, que atualmente namora com a atriz brasileira Carol Castro. Durante as semanas em que esteve fechado em casa em Lisboa, além de falar regularmente com os filhos, Bruno Cabrerizo teve aulas de canto.