A Marktest já divulgou os resultados do estudo através do qual apurou o top das figuras públicas portuguesas com mais notoriedade.

A lista continua a ser liderada por Cristiano Ronaldo, nome que os inquiridos conhecem de “forma mais espontânea”.

Com 30% segue-se Cristina Ferreira e logo atrás Manuel Luís Goucha (com 19,5%). Rita Pereira aparece em 4.º lugar, com 10,5% e Rui de Carvalho em 5.º com 9,9%.

