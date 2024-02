Depois de ter sido Bárbara Parada a primeira salva da noite, Carlos Sousa foi o escolhido para abandonar a casa mais vigiada do país.

Na noite da gala de domingo, dia 11 de fevereiro, ficamos também a conhecer os nomeados desta semana.

Patrícia Silva, André Lopes, Vina Ribeiro, António Bravo, Ana Barbosa, Débora Neves são os concorrentes em risco de sair no próximo domingo.

Ao falar com os ainda moradores da casa mais vigiada do país, o apresentador Cláudio Ramos disse: "Houve nomeações, houve 30 por uma linha, mas não vos vou dizer quem é que está nomeado. Vou dizer-vos amanhã, e é amanhã também que abro as linhas telefónicas".

Bruno Savate é o líder desta semana e a casa recebeu mais uma concorrente, Ana Barbosa.

