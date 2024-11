Depois de Diogo ter sido 'enganado' pela produção e inicialmente levaram o concorrente a acreditar que tinha sido expulso, afinal não foi o concorrente que deixou a casa 'mais vigiada do país' no domingo.

Cristina Ferreira esteve novamente à frente da gala do 'Secret Story', da TVI, no dia 10 de novembro, e a escolhida para deixar o formato foi, afinal, Maria.

"Vou guardar para sempre no meu coração como uma das minhas aventuras boas", disse a agora ex-concorrente do 'Secret Story' já quando estava no estúdio depois de deixar a casa.

