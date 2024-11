Cristina Ferreira voltou a reuniu com os concorrentes da casa mais secreta do país para conhecer quem vai estar, no próximo domingo, dia 10 de novembro, em risco de sair.

João Ricardo, Gonçalo, Maria, Diogo Alexandre e Maycon são os nomeados da semana.

Nas redes sociais já é possível ver a partilha da página do programa da TVI.