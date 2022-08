Cristina Ferreira resolveu dar aos fãs novos pormenores, e muitas fotos, das suas férias em Itália.

A apresentadora está na zona de Puglia e vai andar por lá durante os próximos dias a conhecer várias cidades e praias.

"Em Porto Cesareo. Água quentíssima e transparente numa zona ainda pouco explorada turisticamente em Itália", realçou a comunicadora ao mostrar-se em fato de banho na praia.

E o hotel? Não faltam detalhes sobre o primeiro hotel onde Cristina, o filho e os amigos que escolheu levar nesta viagem estão instalados.

A comunicadora ficou durante os dois primeiros dias em Itália no Tenuta Mosè Charming house and relais. "Uma propriedade rural magnificamente recuperada, um ambiente mágico e o dono e staff a receberem-nos como amigos. As pinturas demoraram cinco anos a recuperar. Tudo é cheio de detalhes e duvido que, na minha vida, venha a ter uma banheira tão bonita no quarto como esta", relatou Cristina.

Aos interessados, importa referir que três noites neste local podem durante o mês de agosto custar entre mil e os dois mil euros - dependendo do quarto e das datas escolhidas. Veja aqui mais detalhes.

