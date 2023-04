Se reside na margem sul, o próximo domingo poderá ser ainda mais especial.

O 'Somos Portugal' irá ser transmitido a partir do Barreiro, conforme divulgou Joana Araújo, assistente do programa, nas redes sociais.

"No domingo voltamos à margem sul para mais um 'Somos Portugal' no Barreiro", escreveu Joana, que ficou conhecida por ter sido assistente no 'Você na TV'.

