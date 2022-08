1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Bruce Springsteen.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

A minha guitarra.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Gosto muito de Nickelback. São uma banda pop, que querem ter um pé no rock, mas acabam por não ser nem uma coisa nem outra, mas são bons musicalmente e as músicas antigas são boas.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Sushi. Se tivesse carteira para isso, comia todos os dias.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Neste momento era o Putin.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Tenho um bocadinho de TOC e à mesa tenho ter os talheres alinhados com o prato e com o copo. Se estiver a falar com alguém que vai puxando a toalha com os cotovelos deixa-me muito agoniado.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Podia dizer que era Los Angeles, mas já lá estive.

8. Qual o filme da sua vida?

‘Tudo Bons Rapazes’

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Com o pé, se estiver descalço, consigo imitar o som de um ‘traque’.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Chegar a casa da minha avó e sentir o cheio do assado no forno de lenha.

