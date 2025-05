"Hoje acordei e lembrei-me que fui gordo". Noble, conhecido músico português, fez uma reflexão sobre a sua perda de peso, partilhando o antes e depois de perder 45 quilos (em oito anos).

"Às vezes dou por mim a ver fotos antigas com os meus amigos e alguém pergunta 'há quantos anos foi isto?', mas na minha cabeça só ouço 'há quantos quilos terá sido?'

A verdade é que, em retrospetiva, o meu peso nunca foi um problema para mim. Sempre tive uma vida social muito ativa, nunca me senti excluído de nada e nem tirar a t-shirt na praia era um problema. O que acontecia era que eu não me via como era. E como me sentia bem, via-me bem.

Até que comecei a aparecer na televisão, e a tirar fotografias para álbuns, e a gravar videoclipes e sempre a perguntar se não haviam tamanhos maiores para as roupas que me traziam… foi aí que comecei a ver o excesso de peso com os olhos de quem vê de fora.

Vi um caminhar torto e cansado, uma postura curva, vi os meus braços sempre afastados do corpo por causa da minha barriga… Vi de fora como é que eu ficava a apertar os cordões da minha sapatilha. E foi aí que eu percebi… o motor que eu tinha não ia arrastar o peso deste camião durante muito tempo.

Comecei a pensar na minha família, nos meus amigos, mas acima de tudo comecei a pensar em mim. Comecei a pensar em mim com 80 anos!

No início custou-me muito. Mais do que o esforço de começar a treinar, custou-me pôr menos comida no prato, custou-me ter que recusar os convites dos meus amigos, custou-me ter que dançar sóbrio na discoteca. Foi mais ou menos nessa altura que me apercebi que a vida não está nas extremidades. Estava mais magro, mas via-me cada vez mais feio; dormia melhor, mas acordava cada vez mais cansado; fazia mais coisas mas sentia-me mais deprimido…

E então entendi - a vida é feita de equilíbrio. E o mesmo segredo que eu usei para perder peso, levei para a minha vida: um bocadinho de tudo, em pequenas quantidades".