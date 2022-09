1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

A Meryl Streep.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

O protetor solar [gargalhada].

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

O almoço de domingo.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Cozido à portuguesa, bacalhau, cabrito assado no forno... Tudo o que é bem português.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Com o Putin.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Quando tomo banho, seco o cabelo com o secador e aproveito para secar o corpo todo. É muito mais rápido do que me esfregar com a toalha.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Seicheles, que ainda não fui.

8. Qual o filme ou música da sua vida?

A música é 'It's Man's Man's World', do James Brown, e o filme é 'Os Conselhos da Noite', que foi o último que eu fiz.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Não posso responder aqui [risos].

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Lembro-me sempre do cheiro das bolas de Berlim na praia.

