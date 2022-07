1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O meu homem, sempre.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Telemóvel.

3. Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

'Keeping Up with the Kardashians'.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

A minha prima, Mafalda de Castro.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Usar chupeta sem chuchar, só raspar aqui na boca.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Quénia, Zanzibar e fazer um Safari.

8. Qual o filme/ou música da sua vida?

Não tenho. São vários.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Não tenho. A minha vida é um livro aberto.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Pão com manteiga e odeio.

