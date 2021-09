1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O meu marido, claro. É que se ele for ler depois vai perguntar-me: 'Mas porque é que... [risos].

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

É horrível, mas o telemóvel.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Chocolate... aliás, eu estou a fazer uma dieta rigorosa e deixar o chocolate é o mais difícil.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Sushi e uma coca-cola.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Não sei quem não queria que estivesse comigo, mas convinha não estar sozinha porque eu tenho pânico de ficar presa no elevador e estar sozinha. Tenho pânico de várias coisas, é o elevador e ir para uma ilha deserta de avião... se fosse a pé... [risos].

6. Qual a sua mania mais estranha?

Tenho a superstição de nunca meter a minha carteira no chão. É motivo de discussão. Nem pensar meterem-me a carteira no chão, fica ao colo, já cheguei a comer com a carteira ao colo.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Maldivas.

8. Qual o filme da sua vida?

Pode ser um filme do Leonardo DiCaprio. Mas calma, é porque eu gosto mesmo dele a representar. Acho que já vi todos os filmes com ele.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Faço extensão de pestanas na minha clínica de estética.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O perfume da minha tia materna.

