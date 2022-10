1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Cristina Ferreira. Acho-a extraordinária! Aprendi tanto com ela, a vê-la, e acho que ela tem muito para ensinar. Admiro-a e assim que fizeste a pergunta pensei logo nela. Ela mostra-nos que é divertida, adorava jantar com ela.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

O meu telemóvel, estou sempre com ele.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Kizomba, adoro kizomba.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

A massa de frango da minha mãe.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Vladimir Putin.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Falo muito sozinha, desde miúda.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Eu adoro viajar e quero conhecer o mundo. Gosto de destinos de praia... Bora Bora, por exemplo.

8. Qual o filme ou música da sua vida?

A música 'Who You Are', da Jessie J.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

A ginástica, ainda sei fazer uns truques muito giros.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro a laca, por causa da ginástica, que pratiquei durante muitos anos.

