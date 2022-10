1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?



Neste momento, a Marta Temido. Foi uma mulher de força, uma mulher que assumiu um cargo numa altura muito complicada no que diz respeito à saúde não só no nosso pais mas em termos mundiais. Claro que no processo teve algumas declarações menos felizes mas acho que isso todos que estamos em publico as temos. Mas gostava muito de jantar com ela, estar ao lado dela porque parece que está a ser bombardeada por toda a gente e não merecia.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um telemóvel para falar com os meus filhos.



3. Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Uma série com pipocas no meu sofá.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Eu não sou esquisita mas uma boa massa.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Eu mesma, porque eu sou um bocado claustrofóbica e não acho muita piada.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Desligar do mundo quando tudo está acontecer.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Qualquer uma com os meus filhos.

8. Qual o filme/ou música da sua vida?

Não tenho uma música, livro ou filme da vida. Porque eu livros opto por

criminais/policiais. Música gosto de tudo.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Não é cantar nem dançar de certeza!

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O da cozinha da minha avó, cheirava sempre a bolo.



