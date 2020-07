Por causa da pandemia do novo coronavírus, a gala anual dos SAG Awards 2021 tem uma nova data: 14 de março, um mês e meio depois da data esperada. Inicialmente, a cerimónia estava marcada para o dia 24 de janeiro do próximo ano.

O adiamento foi anunciado esta quinta-feira, 2 de julho, pela produtora executiva do evento, Kathy Connell.

A gala de prémios vai ser realizada seis semanas antes da cerimónia dos Óscares, do próximo ano, como destaca o Deadline.

Recorde-se que, este ano, a gala dos SAG Awards foi das poucas realizadas por causa da panemia. A cerimónia decorreu logo no início do ano, no dia 19 de janeiro, em Los Angeles.

Leia Também: Inspirada em Madonna, Katy Perry mostra como seria o look para a Met Gala