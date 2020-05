Se tudo estivesse dentro da normalidade, Katy Perry seria uma das estrelas a marcar presença em mais uma edição da Met Gala. No entanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, a mesma foi adiada.

Ainda assim, a cantora decidiu mostrar aos fãs, através de uma publicação feita na sua página de Instagram, como seria o look que iria usar no evento. Recorde-se que a 72.ª edição da gala estava marcada para o dia 4 de maio e o tema era: 'About Time: Fashion and Duration'.

Na fotografia que publicou na rede social, Katy mostrou que estava preparada para desfilar na passadeira vermelha com um visual em que a sua 'barriguinha' de grávida estaria em destaque. Na imagem vemos um corpete desenhado pelo estilista francês Jean Paul Gaultier.

Uma escolha inspirada na também cantora Madonna, mais precisamente no icónico sutiã de cone que usou nos anos 80.

De referir que Katy Perry está grávida pela primeira vez, fruto do noivado com Orlando Bloom.

