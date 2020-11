Depois de ter revelado no início de novembro que estava infetada com Covid-19, Sabrina Sato revelou, na noite desta quarta-feira, que o pai, Omar Rahal, está internado no hospital com a mesma doença.

A apresentadora disse que o progenitor foi hospitalizado no dia 14 de novembro e aproveitou para destacar o trabalho dos profissionais de saúde perante a pandemia, como relata a revista Quem.

Além disso, a figura pública brasileira disse ainda que já recuperou da doença, assim como o companheiro, Duda Nagle.

"Graças a Deus, ele está melhor. Hoje saiu da UTI [cuidados intensivos], foi para o quarto. Temos rezado muito. Ele foi internado no dia 14 de novembro, um dia antes do aniversário dele. Ele fez três exames, dois deram negativo e o terceiro deu positivo", explicou, referindo que o pai pertence ao grupo de risco, não só pela idade, mas também por ser diabético.

"Quando saiu o positivo, como ele é diabético, conversei com os médicos e decidimos interná-lo", acrescentou, deixando ainda uma mensagem a todos os fãs.

"Cuidem-se, cuidem da família e de vocês, fiquem atentos, façam o teste se tiverem sintomas. Não é brincadeira! Confiem nos médicos, nos profissionais de saúde, que estão prontos para cuidar de nós, com amor á profissão, às pessoas. Um trabalho sensacional", realçou.

