Sabrina Sato anunciou no início da tarde de segunda-feira que ela e o marido, o ator Duda Nagle, testaram positivo à Covid-19.

"É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, o Duda e eu, infelizmente, testámos positivo à Covid-19. Fomos surpreendidos, porque desde sempre tomámos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão connosco desde o início da quarentena", explica a atriz e apresentadora brasileira na sua conta oficial de Twitter.

Por fim, Sabrina Sato informa que não sabe ainda o resultado do teste da sua filha - a bebé Zoe, de apenas um ano.

"Gente, a Zoe foi testada hoje cedo, mas ainda não temos o resultado. Ela está bem e sem sintomas. Obrigada pelo carinho", declara.

