Diogo Valsassina decidiu ir ao baú das recordações e partilhar com os seus seguidores a fotografia antiga que encontrou e que o fez lembrar um momento único vivido durante as gravações da série 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

Provavelmente não sabia, mas a verdade é que os atores da série juvenil de sucesso foram surpreendidos com uma visita especial nos bastidores: o treinado de futebol José Mourinho.

"Relembrando aquela altura em que o Mourinho foi visitar os Estúdios dos 'Morangos' e o Tiago Castro [ator que dava vida ao personagem Crómio] ia tendo uma apoplexia. Felizmente eu, a Marta Melro e o Raul Abrantes estávamos lá para o segurar caso ele caísse para o lado", brincou o ator ao mostrar o registo que imortalizou o momento.

Ora veja:

