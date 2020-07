Mãe de três crianças, Dália Madruga recorreu às redes sociais, na manhã desta quarta-feira, dia 15, para mostrar a sua indignação para com a educação dada a outras crianças, na qual não prevalecem os princípios do respeito e da empatia.

"Sabem porque é que os meus filhos são felizes? Porque são educados com amor, mas principalmente porque os ensinamos que o respeito é o mais importante. Aprender desde pequeno que existem pessoas diferentes de nós, com gostos diferentes dos nossos, é o passo principal para que sejam adultos diferenciados dos demais. As pessoas perdem demasiado tempo a dizer mal, a criticar, a apontar o dedo, aprendam de uma vez que respeitar a diferença é amor! E talvez as vossas vidas passem a ser menos amargas! Pessoas, em pleno século XXI ainda me surpreendem todos os dias, nem sempre pela positiva", escreveu.

Lembre-se que a antiga apresentadora é mãe de João, fruto de uma relação passada, e de Clara e Alice, do atual casamento com o cavaleiro tauromáquico Marcos Tenório Bastinhas.