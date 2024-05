Se a sua aposta foi Noémia Costa saiba que acertou! A atriz celebra esta terça-feira, dia 7 de maio, o seu 60.º aniversário, uma data que assinalou no Instagram com a partilha de um conjunto de fotografias suas, entre as quais se encontram algumas da infância.

"A 7 de Maio de 1964 nasci eu. Assim se passaram 60 anos. Meu Deus, obrigada! Como todos nós, vivi alegrias, tristezas, amor, chorei, ri. Fui filha, irmã, mãe e agora avó. Nasci de um grande amor e isso faz toda a diferença. Até aqui Deus me ajudou, cuidou, amou, protegeu a mim e aos que amo. E em alturas difíceis nunca me abandonou. Estou grata à vida, aos meus e a Ti!", começou por escrever.

"Obrigada ao público que ao fim de 44 anos de profissão me continua a acarinhar. Hoje o dia é meu. E no céu tenho três estrelas que me amam eternamente: O meu irmão Jaime e os meus pais. Que posso pedir mais?! Agradeço apenas", concluiu Noémia na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

Leia Também: Noémia Costa visita Estádio da Luz e homenageia o pai