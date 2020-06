O sol e as temperaturas de verão que este sábado se fizeram sentir em quase todo o país levaram as celebridades portuguesas a tirarem o biquíni do armário.

Na piscina de casa ou na praia, foram várias as famosas que exibiram as suas curvas em fotografias que registaram os seu mergulhos e banhos de sol.

Mariana Monteiro, Liliana Aguiar e Bárbara Norton de Matos foram algumas das personalidades que aproveitaram o dia de sábado para ir a banhos.

Veja estas e outras celebridades na galeria que preparámos para si.

Leia Também: O extravagante conjunto Louis Vuitton de Ronaldo. Saiba quanto custa