Ryan Reynolds e Blake Lively formam um dos casais mais acarinhados de Hollywood e não é para menos. Sempre bem-dispostos, os dois não perdem a oportunidade de brincar, mesmo com as filhas: James, Inez e Betty.

Recentemente, os dois fizeram uma publicação no Instagram juntos, onde surgem com máscaras pintadas pelas filhas. "Não as vamos envergonhar na escola", lê-se na imagem.

Importa recordar que a terceira filha do casal nasceu há pouco tempo, contudo não foram revelados grandes pormenores sobre a mesma.

© Instagram/Ryan Reynolds