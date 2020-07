Esta semana, Ryan Reynolds recorreu ao Instagram para promover um filme em que participou há dez anos e que agora chegou à plataforma de streaming Hulu. “Antes do [filme] Deadpool, eu era um ator. Um dos meus projetos favoritos foi um filme chamado ‘Buried’ e está agora no Hulu”.

Entre os muitos comentários dos seguidores, rapidamente se destacaram as palavras da mulher. “Acho que isto acabou de me engravidar”, escreveu Blake Lively, que não tardou a ter resposta do marido.

É sabido que o casal se costuma ‘trollar’ nas redes sociais, e esse foi novamente o tom da troca de palavras entre ambos, com Reynolds a responder à mulher com uma mensagem automática.

“Estarei fora do escritório a partir do dia 22 de julho até sempre. Se precisar da minha ajuda durante a minha ausência, por favor contacte outra pessoa. Qualquer pessoa. Se não, apenas responderei no dia do meu improvável regresso. Obrigado”, lê-se na resposta do ator ao comentário mulher.

É de recordar que o casal está junto desde 2012. Ryan Reynolds e Blake Lively são já pais de três filhas.

