Russell Crowe, de 56 anos, decidiu ajudar a realizar o sonho de um aspirante a ator e ajudou a pagar os seus estudos.

No início deste mês, Harry Pritchard criou uma página GoFundMe onde explica que depois de três anos de audições, conseguiu ser aceite na prestigiosa Academy of Music and Dramatic Art, em Londres. No entanto, não tem dinheiro para pagar os estudos.

O jovem, que se deslocou para Londres aos 18 anos para tentar realizar o seu sonho, conta que vem de uma família com poucas possibilidades financeiras e que não consegue ajudá-lo a pagar as mensalidades da escola.

"Poupei todos os centavos no ano passado, mas mal dá para cobrir os meus custos de vida", desabafou.

De acordo com a revista People, o custo total é de 13.799 libras, mais de 15 mil euros.

Harry Pritchard acabou por conseguir juntar mais de 14 mil libras, já com a doação de Russell Crowe, que lhe deu 2.741 mil libras.

"Parabéns, Harry. Estou ansioso para ouvir falar do teu sucesso", escreveu o ator, no sábado, quando Pritchard alcançou a meta da angariação. "Obrigado a todos os que se juntaram e deram a este jovem um carinho e uma mão amiga, vocês são todos amáveis e brilhantes", acrescentou.

