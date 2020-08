Taylor Swift destacou-se com mais uma ação solidária e, desta vez, a visada foi uma jovem portuguesa. Conforme noticiam diversos meios de comunicação internacionais, a cantora norte-americana doou cerca de 26 mil euros (aproximadamente) a Vitória Mário, que pediu ajuda de forma a que pudesse ingressar na universidade.

Não podendo arcar com as despesas, Vitória decidiu contar a sua história e pedir ajuda através de uma angariação de fundos no Go Fund Me.

Nesta página era contado que Vitória se tinha mudado para Londres há quatro anos e que o seu sonho era ingressar na University of Warwick.

Atualmente a viver em Tottenham, esta explica que o pai morreu e que a mãe ainda vive em Portugal. "Mudar-me para longe dela foi um desafio, mas um sacrifício que valia a pena ser feito aos olhos da minha família", refere.

Sendo uma aluna de excelência, Vitória garantiu que o dinheiro seria gasto em despesas de habitação, num computador, livros e outros bens.

Não ficando indiferente, Taylor cobriu o valor, deixando a seguinte mensagem: "Vitória, deparei-me com a tua história e senti-me inspirada pela tua determinação e dedicação para tornar os teus sonhos realidade. Quero presentear-te com o resto do valor. Boa sorte em tudo o que fizeres! Com amor, Taylor".

O sonho de Vitória é tornar-se matemática, que agora vê mais perto de ser concretizado.

