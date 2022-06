Este domingo, 26 de junho, foram milhares as pessoas que se deslocaram até ao Parque da Bela Vista para ver Aniita ao vivo no Rock in Rio Lisboa. No público estavam diversas figuras públicas, entre elas, Rui Unas e a mulher, Hanna Ibarra.

Foi neste momento que o artista aproveitou para gravar um divertido vídeo, uma vez que o próprio não é fã da artista brasileira.

"Se isto não é amor... só estou mesmo aqui porque ela é fã", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Rui Unas: "Sempre que vou recolher sangue é este festival"