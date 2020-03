Rui Unas participou numa ação contra a violência doméstica. De acordo com o comunicado, o artista visitou o Espaço Júlia, uma unidade da PSP que dá apoio especializado a estes casos. Um evento que serviu para marcar o Dia de Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica, que se assinala este sábado, 7 de março

Um encontro que chega depois de ter dado vida a um papel marcante, em 'Nazaré', da SIC, que ainda está no ar. Na novela o ator interpreta um vilão que sujeita a mulher (personagem interpretada por Bárbara Norton de Matos) a maus tratos físicos e psicológicos. Na sequência deste papel, o artista tem sido muito abordado pela temática e quer, assim, aproximar-se de movimentos de combate ao flagelo da violência doméstica.

Depois desta visita, Rui Unas tomou “consciência de que há um espaço com uma resposta integrada para estas situações tão delicadas, quanto complexas e pelas histórias que lhe foram contadas que a realidade ultrapassa (infelizmente) sempre a ficção, no que toca à brutalidade e violência". O ator revelou ainda que "estará sempre disponível para dar a cara por qualquer iniciativa contra a violência doméstica".

"O Espaço Júlia – RIAV: Resposta Integrada de Apoio à Vítima – é um espaço multidisciplinar de intervenção e acompanhamento às vítimas de violência doméstica, que resulta de um protocolo entre a Polícia de Segurança Pública, Junta de Freguesia de Santo António e Centro Hospitalar Lisboa, a funcionar desde 2015. Trabalham 24h/7 dias, 365 dias por ano. Oferecem um atendimento especializado por parte dos agentes da PSP, conjuntamente com técnicos de apoio à vítima com formação específica na área da violência doméstica. O espaço, em homenagem à Sra. Júlia, situa-se na mesma rua onde vivia a idosa, de 77 anos, foi assassinada pelo marido, com quem vivia há 30 anos", acrescenta a nota.