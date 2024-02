Rui Santos é um pai babado. O ator viu nascer o seu segundo filho no passado dia 10 de fevereiro, fruto da relação amorosa com Anneli Lauren Nilson, e hoje publicou uma nova fotografia do menino.

No registo, disponível mais abaixo, Baltazar surge ao colo do pai. O ator, como seria de esperar, não é capaz de esconder o sorriso.

"O Baltazar está tão lindo e saudável, estou muito feliz", fez notar Rui.

Por fim, o ator de 'Inspetor Max' disse que a companheira e mãe do menino "tem sido incrível".