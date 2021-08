Foi em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Mafalda de Castro que Rui Pedro Figueiredo abriu o coração para falar desta fase agridoce. O ex-concorrente do ‘Big Brother’ perdeu o pai pouco tempo depois de descobrir que ia ser pai.

“Sobre a parte boa, estou imensamente feliz, mas é um misto de emoções indiscutivelmente. É a pior notícia de sempre com a melhor notícia de sempre”, disse, depois de ter perdido o progenitor no dia 13 de julho.

“Confesso que ainda não sei bem se chore ou se ria porque é um misto diário constante na minha cabeça, é mesmo muito difícil ultrapassar”, acrescentou, revelando que tiveram a oportunidade de contar ao seu pai sobre a gravidez antes de este partir.

“Soubemos no dia 10 de maio. No dia em que a Jéssica soube partilhou comigo, em conjunto partilhamos com a nossa família", lembrou. "Estava muito feliz, todos os dias perguntava se a Jéssica estava bem. Naturalmente não só preocupada com ela, também com o bebé”, partilhou, falando do pai.

Por sua vez, a namorada de Rui, Jéssica Antunes, também ex-concorrente do ‘Big Brother’, disse sobre a gravidez: “Não foi nada planeado”.

“Simplesmente estava com ausência de menstruação desde fevereiro, não tinha nada a ver com a gravidez. Fui fazer umas análises de rotina para perceber o que é que se passava comigo em abril. Depois quando fui levantá-las no mês de maio já me dava um sinalzinho que estava grávida de três dias. Quando fui fazer as análises estava grávida de pouco tempo. Portanto, soubemos logo ao início, soubemos com três semanas de gravidez. Foi uma coisa muito rápida”, recordou.

“Eu até achava que era infértil, muito sinceramente. Não havia razão nenhum. A médica que me acompanhou disse-me que era muito comum as mulheres de hoje em dia pensarem isso”, acrescentou.

“Foi a melhor notícia que me podiam ter dado, mesmo não sendo planeado. Fiquei mesmo muito feliz”, realçou de seguida.

Neste momento, Jéssica Antunes encontra-se grávida de quatro meses e não tem tido enjoos ou desejos, mas sim “muito sono e vontade de comer”.

Sobre o sexo da criança, o casal explicou que vai saber essa informação ao mesmo tempo que a família quando organizarem o ‘Announcement Baby Shower’.

