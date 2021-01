O falecimento do avô da namorada, da mãe da melhor amiga e o estado de saúde do pai, que luta contra um cancro, assim como o facto de a companheira do pai ser operada dentro de dois dias, inquietaram-no e despertaram, novamente, o desejo de querer abandonar o 'Big Brother'. Depois de manifestar a intenção de desistir do jogo, o país cedeu-lhe o desejo e expulsou Rui Pedro com 49% dos votos.

Este domingo, dia 17, foi o último dia na casa, depois de duas semanas em que Rui Pedro se mostrou um jogador mais sereno do que na edição anterior - onde uma série de polémicas com Joana o levaram a desistir. Entrou no ‘Duplo Impacto’ com mais “ponderação e cautela” porque “não queria cair nos mesmos erros”. Ainda assim, não conseguiu evitar tensões com Bruno Savate.

Simpatia por Savate só fora do jogo

Em conversa com os jornalistas, na manhã desta segunda-feira, Rui Pedro não escondeu que as quezílias entre ambos são uma realidade e são sustentadas na amizade que o empresário tem com Elisabete Moutinho, ex-namorada de Savate, mas não pretende alimentar as guerrilhas fora da casa.

Deseja-lhe inclusive a maior sorte nos negócios, elogiando a sua faceta empreendedora, e não descarta a hipótese de conhecer melhor Bruno Savate na ‘vida real’. Já dentro do jogo, deixa explícito que não aprecia a postura do ex-colega. Não gostava que Savate ganhasse “por ser um provocador barato” e considera que o seu jogo chega a ser “de baixo nível”.

Pedro Soá, de vilão a bom exemplo

E se, na gala de estreia, tudo indicava que o maior ‘inimigo’ de Rui Pedro dentro da casa seria Pedro Soá, em poucas horas a ideia desfez-se. Os dois ‘tubarões’ uniram-se numa dupla e os dias na casa proporcionaram que se conhecessem e criassem laços de amizade.

“É um bom homem, homem de educação e valores. Tal como eu, teve maus momentos [na edição em que se estreou]. De certa forma, revi-me nele nesta reentrada. É um homem de família e queria proteger-se. Fiquei crente que é uma pessoa de bom coração”, elogiou.

Rui Pedro lamenta ainda que Soá esteja mais apagado dentro do jogo e espera que este "espevite” porque está “mesmo muito calmo”, o que pode virar-se contra si no jogo - onde tantas vezes os concorrentes são apelidados de plantas.

Érica Silva? "Já nem sabia o nome dela"

Érica Silva foi a convidada especial da gala deste domingo e, de dentro do bunker, não poupou Rui Pedro a críticas. Os dois já se conheciam depois de se terem cruzado numa festa na Madeira e não nutrem a maior simpatia um pelo outro, o que ficou notório no frente a frente.

“Não consigo ter confrontos com pessoas que têm sérias dificuldades em expressarem-se e em manifestarem-se. Fico sem as perceber muito bem", atirou.

Sobre o facto de ter chamado Érica de “estúpida”, não volta atrás com a sua palavra e realça que “é o que continua a achar”. "Já nem sabia o nome dela", terminou.

