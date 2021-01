Rui Pedro apelou para sair da casa do 'Big Brother' e o país cedeu-lhe o desejo. Este domingo, dia 17, na segunda semana de jogo, o empresário nortenho foi expulso com 49% dos votos - uma percentagem mínima em relação a Teresa, que ficou a salvo com 46%.

O ex-concorrente respirou de alívio depois de vários dias a pedir para abandonar o jogo, prometendo que se não fosse a decisão do público, abandonaria a casa por desistência. Já em estúdio, foi para os braços de Jéssica Antunes que se dirigiu num abraço sentido.

Quem luta agora pelo seu lugar na mansão da Ericeira são Bruno Savate, Hélder, Helena, Joana, Joana Diniz e Noélia. Também Sandrina estava nomeada, mas foi salva numa votação que decorreu app do reality show.

Esta semana, recorde-se, os votos são pela positiva. O público vota para proteger os favoritos dentro do jogo.

No que toca a liderança, Sónia ganhou o desafio que a apurou como 'capitã de equipa', estando a seu cargo gerir a logística (e ânimos) da casa, que cada vez soma mais emoção.

